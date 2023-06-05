В Европе США назвали бенефициаром конфликта на Украине

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«Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России», - прокомментировала ситуацию Перес дель Позо.
Он также отметил, что лидером мнений по вопросу Украины в Европе является, как ни странно, Польша.
Однако, у стран Евросоюза и Североатлантического альянса отсутствует единая позиция по вопросу разрешения кризиса, заключил эксперт.
Напомним, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что российско-украинский конфликт можно закончить только серьезно уступив России. Политик отметил, что главной угрозой дл США сейчас является Китай. Если же Киев допустят в НАТО – у Вашингтона развяжутся руки для противостояния с Пекином. Допустить конфликт США с двумя ядерными державами – просто недопустимо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал все страны, имеющие границы с Российской Федерацией, вступать в Евросоюз и НАТО.