В Европе тайно были размещены американские ядерные боеголовки

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ICAN: власти США тайно размести ядерные боеголовки на территории Европы
В США превышают расходы на ядерное оружие всех других держав, вместе взятых, при этом Вашингтон продолжает его тайно размещать его на территории других стран. Об этом стало известно Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
В организации назвали расходы США на оружие массового поражения «чудовищными» — 43,7 млрд долларов. Кроме того, эксперты выяснили о размещении сотен ядерных боеголовок на территории Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Но в то же время Вашингтон не сделал соответствующего заявления.
Ранее сообщалось, что на фоне ухудшившейся геополитической обстановки в мире девять ядерных держав (Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США и Франция) всё чаще делают ставку на модернизацию своих стратегических арсеналов и увеличение количества так называемых оперативных ядерных вооружений.
В организации назвали расходы США на оружие массового поражения «чудовищными» — 43,7 млрд долларов. Кроме того, эксперты выяснили о размещении сотен ядерных боеголовок на территории Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Но в то же время Вашингтон не сделал соответствующего заявления.
Андрей Гаврилов