В Евросоюзе отметили растущую угрозу от Венгрии

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Поведение представителей власти Венгрии создаёт угрозу для Евросоюза в первую очередь из-за общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.
Ранее опрошенные изданием Pоlitico дипломаты заявляли, что Венгрия получает конфиденциальную информацию наравне с другими странами ЕС, несмотря на то, что неоднократно выступала в поддержку России. Они выразили недоумение этим, подчеркнув, что на месте украинских представителей не стали бы разглашать какие-либо детали в присутствии Виктора Орбана.
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Анастасия Чинкова