В Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине

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События в Израиле не повлияют на помощь Украине от Европейского союза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.
«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС», — заявил Мамер.Представитель Еврокомиссии заверяет, что в этом нет сомнения. При этом Мамер не исключил, что в ходе встречи во вторник, 10 октября, будет подниматься вопрос возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке и влияние на ситуацию вокруг Украины.
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