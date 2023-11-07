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В Евросоюзе прокомментировали решение Путина о военном положении

Петер Стано: Евросоюз принял к сведению решение Путина о военном положении
07 ноября 2023, 13:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Европейский Союз принял к сведенью подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станов в беседе с изданием «Лента.ру».

«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является», — заявил Станов.
Он также отметил, что Россия все еще связана с другими международными договорами в области права. Кроме того, Станов акцентировал внимание на том, что Евросоюз призывает самые крупные мировые государства, включая РФ, к взаимоуважению, защите интересов и выполнение обязательств по международному праву.


Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения президентских выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ес
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Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ
07 ноября 2023, 14:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Об этом говорится в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Напомним, ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года представителями двадцати двух государств. Согласно этому договору, действовало ограничение количества боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в их распоряжении на территории от Атлантического океана до Уральских гор. 

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#соглашения
#соглашение
#закон
#мид
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Шойгу: РФ и Никарагуа будут противодействовать шантажу и угрозам США
07 ноября 2023, 14:17

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США, а также других стран Запада, и будет совместно с Никарагуа и другими союзниками противодействовать существующим угрозам. Об этом он говорил на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо, которые прошли в Москве.
«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу.

По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать шантажу и угрозам со стороны Штатов, обращая внимание на недопустимость подобного поведения.

Кроме того, Шойгу отметил, что Россия сотрудничает с Никарагуа по многим вопросам, в том числе и в оборонной сфере.

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ВОЗ: Жителям Газы проводят ампутации без анестезии из-за нехватки лекарств
07 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Пострадавшим жителям сектора Газа начали проводить операции по ампутации без анестезии из-за нехватки лекарственных препаратов, об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер во время брифинга в Женеве.
«Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо», - прокомментировал ситуацию Линдмайер.

Представитель организации объяснил, что подобные меры - вынужденные. Они обусловлены катастрофической нехваткой лекарственных препаратов и переполненностью медицинских учреждений. 

При этом, ранее катарское издание Al Jazeera сообщило о намерении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести удар по детской больнице в секторе Газа, дав местным жителям время на то, чтобы покинуть объект.

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#сектор газа
#палестина
#больницы
#израиль
#операции
#ампутация
#лекарства
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СМИ: Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу «Ар-Рантиси»
Al Jazeera: Израиль готовит удар по детской больнице «Ар-Рантиси»
07 ноября 2023, 13:44

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
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#израиль
#сектор газа
#дети
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Песков: РФ продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом по гумпомощи Газе
07 ноября 2023, 13:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, однако на данный момент все сложно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что РФ является не единственной страной, которая помогает и помогает в таких объёмах Палестине. 

Ранее сообщалось, что МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа.  Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС. Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#рф
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Стали известны детали покушения на Олега Царёва (видео)
Олег Царев дал первые комментарии после покушения
07 ноября 2023, 12:54

Фото: istockphoto/ipopba

Олег Царев дал первый комментарий после покушения. Он поблагодарил всех тех, кто прислал ему слова поддержки, отметив, что не ожидал такого количества сообщений и звонков от сочувствующих людей.
Политик и бизнесмен также с юмором поблагодарил корреспондента телеграм-канала «RT на русском», для встречи с которым ему разрешили впервые выйти на улицу. Царев находится в одном из ведомственных учреждений и чувствует себя хорошо, что также подтверждают кадры беседы, снятой журналистом.

Политик сообщил, что пока не может раскрыть все детали покушения, так как следствие еще продолжается. Он подчеркнул, что террористов никто не будет бояться, а бояться следует им самим. Так как им непременно придется ответить за всё зло, которое они причинили. За покушения, за акты террора, за войну на Украине, за геноцид жителей Донбасса.






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#террористы
#украина
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Песков: ситуация на Ближнем Востоке с гуманитарной точки зрения катастрофическая
07 ноября 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и катастрофической с гуманитарной точки зрения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Захарова задалась несколькими вопросами: является ли высказывание Элияху официальным заявлениям о наличии ядерного оружия и «где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
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В одном из баров Винницы из-за русского шансона сошлись в рукопашной СБУ и ВСУ
07 ноября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/globalmoments

В одном из заштатных злачных мест тыловой Винницы произошел конфликт между отдыхавшими там сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими ВСУ. Причиной стала песня «Владимирский централ».
Сначала представители украинской контрразведки и армии мирно гуляли, провозглашая тосты за здоровье друг друга и общую «перемогу», сообщает телеграм-канал Readovka. Но потом души сотрудников спецслужбы запросили блатной романтики, и из динамиков раздались аккорды шлягера Михаила Круга «Владимирский централ».

Это очень не понравилось воякам, ведь композиция, естественно, звучала на русском языке. Спор о культуре быстро перерос в драку — сторонники музыкальной свободы сошлись на кулаках с поборниками украинской самостийности и патриотизма. Контрразведчики дрались как львы за право слушать интернациональный шансон, так что троих военных в итоге увезла  скорая помощь.

Вот так «ветер северный» коварно поссорил «побратимов» из ВСУ и СБУ, обычно выступающих против России единым фронтом.

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#право
#всу
#сбу
#песня
#скорая помощь
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Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом
07 ноября 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений между РФ и Казахстаном, аспекты стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений и актуальные региональные и международные проблемы. В пресс-службе добавили, что Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум пройдет в Костанае.

Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.

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