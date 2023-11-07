В Евросоюзе прокомментировали решение Путина о военном положении

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Европейский Союз принял к сведенью подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станов в беседе с изданием «Лента.ру».
«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является», — заявил Станов.Он также отметил, что Россия все еще связана с другими международными договорами в области права. Кроме того, Станов акцентировал внимание на том, что Евросоюз призывает самые крупные мировые государства, включая РФ, к взаимоуважению, защите интересов и выполнение обязательств по международному праву.
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