В Евросоюзе раскрыли будущее местонахождение жителей сектора Газа

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Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, а также выселения с его территории жителей по завершении конфликта. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
Кроме того, Боррель отметил, что в Евросоюзе убеждены, что сектором Газа должна управлять палестинская администрация, а не движение ХАМАС.
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