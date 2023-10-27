В Евросоюзе раскрыли, финансирование какой страны сейчас является приоритетом

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По итогам саммита в Брюсселе лидеры Европейского союза подтвердили, что финансирование Украины остается для них приоритетом, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Украина остается для нас приоритетом, мы решительно настроены действовать в финансовых вопросах. Это касается наших дебатов об изменении многолетнего бюджета», - прокомментировал ситуацию Мишель.
Однако, ранее политолог Алексей Бычков заявил, что сегодня Украина превратилась в место для утилизации ненужной военной техники стран Запада. По его словам, тлеющие конфликты по всему миру выгодны для США, поскольку позволяют им продавать свои энергоресурсы Европе, а также военную технику конфликтующим сторонам
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Евгения Парфентьева