В Евросоюзе рассказали об угрозе со стороны Украины

Фото: istockphoto.com/butenkow
Фермеры из стран Европы выражают беспокойство по поводу возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за угрозы ужесточения конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion.
В статье подчеркивается, что фермеры опасаются существенных искажений в конкуренции внутри Европейского союза в случае вступления Украины.
Кроме того, статья указывает на необходимость европейским странам восстановить сельское хозяйство Украины после конфликта, что может привести к увеличению производства украинской продукции. В результате фермеры Европейского союза могут столкнуться с уменьшением своего производства на 20 процентов.
Читайте также:
Аналитик Денисов заявил об отсутствии равноправия между Украиной и Польшей
«Востребована в промышленности»: в России внедрят новую культуру в сельское хозяйство
В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины
«С одной стороны, из-за того, что правила на Украине могут быть менее конкурентоспособными, а с другой стороны, из-за низких уровней заработной платы. Это может оказаться угрозой для целых отраслей», — отмечается в статье.
Читайте также:
Аналитик Денисов заявил об отсутствии равноправия между Украиной и Польшей
«Востребована в промышленности»: в России внедрят новую культуру в сельское хозяйство
В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины
Артем Кузьмин