В Евросоюзе пригрозили последствиями участникам выборов в новых регионах РФ

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Европейский союз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых «выборов», так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», - прокомментировал ситуацию Боррель в письменном документе.Он также отметил, что в ЕС выборы посчитали очередной попыткой «легализовать незаконный военный контроль этих территорий». Представители Евросоюза же продолжают считать эти территории украинскими.
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