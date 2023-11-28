В Финляндии хотят снести здание генконсульства России

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Мэрия финского города Турку хочет выкупить здание бывшего консульства России и снести его. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.
Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиона евро.
Здание, возведённое в 1974 году, занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.
После сноса здания консульства РФ на его месте планируется постройка нового, в котором, предположительно, расположится детский сад.
Напомним, что генконсульство России в Турку было закрыто в ответ на завершение работы финского посольства в Санкт-Петербурге.
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Здание, возведённое в 1974 году, занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.
Напомним, что генконсульство России в Турку было закрыто в ответ на завершение работы финского посольства в Санкт-Петербурге.
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Анастасия Чинкова