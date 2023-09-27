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Гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии.
ТАСС пишет, что петицию подписали 50 150 человек. Это позволит направить её на рассмотрение в финский законодательный орган. Данное количество подписей удалось собрать менее чем за 6 месяцев.
Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.
Консульство в Мариехамне начало работу в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией.
Ранее в Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу.
Политолог Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».
Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.
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Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.
Ранее в Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу.
Политолог Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».
«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.
Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.
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Мария Фирсова