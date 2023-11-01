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В Финляндии конфисковали несколько российских товарных знаков

STT: в Финляндии конфисковали ряд товарных знаков России
01 ноября 2023, 16:41
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финское управление по взысканию долгов конфисковало ряд российских торговых знаков юридических лиц, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что среди конфискованных знаков числится «Сбербанк», «Калашников», АНО «ТВ-Новости», которая является управляющей компанией телеканала RT.

Телеканал RT в беседе с РИА Новости заявил, что не получал уведомление от властей Финляндии о конфискации товарного знака. Но, в случае подтверждения информации о прекращении знака, компания будет предпринимать попытки, чтобы оспорить это решение.


Также отмечается, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии. Такая мера была принята в связи с тем, что вышеуказанные российские компании находятся под санкционными ограничениями Евросоюза.

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#финляндия
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#знаки
#санкции
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Захарова: Вызовы в западной журналистике приобретают вид выдавливания неугодных
01 ноября 2023, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новые вызовы в журналистской деятельности приобретают вид выдавливания неугодных, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто не угоден (Западу), так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, то теперь началось прямое выдавливание», - прокомментировала ситуацию Захарова. 

Спикер МИДа напомнила, как журналисту «Российской газеты» в Болгарии Александру Гацаку аннулировали ​аккредитацию. По ее словам, подобные действиями, ​Запад дискредитируют всю журналистскую деятельность своих стран.

Она также отметила, что уже на протяжении многих лет предупреждает ​другие страны о том, что подобные действия касаются не только России. Сперва ей не верили, однако, в настоящее время крайне сильно страдает и китайская международная журналистика.

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#мария захарова
#мид рф
#журналисты
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В Иордании заявили об отзыве посла из Израиля
Petra: Иордания отзывает своего посла в Израиле
01 ноября 2023, 17:20

Фото: iStock/Derek Brumby

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что немедленно отзывает своего посла из израильского Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Petra.
Ранее политолог Андрей Макаркин заявил, что Израиль не сможет полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС. Единственное, что можно сделать – это исключить его власть на территории сектора Газа. В настоящее время, по сообщениям израильского правительства, план по уничтожению ХАМАС выполнен лишь на 10%. 

Кроме того, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Израиль в ближайшее время может потерять свою независимость и тем самым станет игрушкой в руках США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
#израиль
#посол
#конфликт
#палестина
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В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
NYT: «Хезболлах» вступит в конфликт в случае отчаянного положения ХАМАС
01 ноября 2023, 16:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что вступит в палестино-израильский конфликт в том случае, если ХАМАС будет находиться в отчаянном положении. Об этом сообщает газета The New York Times.
Движение подчеркнуло, что рассматривает только два условия для вступления в боевые действия на территории сектора Газа. Первое – это полное уничтожение израильской армией палестинского движения ХАМАС, а второе – отчаянное положение группировки. 

Отмечается, что в настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи. 

Ранее сообщалось, что Турция и Ливан могут объявить войну Израилю.

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#движение
#израиль
#палестина
#хамас
#конфликт
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Посол России Рудаков оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
Посол Рудаков: вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана – 50 на 50
01 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вероятность возникновения полноценного столкновения Израиля и Ливана на фоне эскалации палестино-израильского конфликта оценивается как 50 на 50. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Ливане Александр Рудаков.
Он отметил, что конфликт между Израилем и Ливаном может не перейти в полноценное столкновение и остаться на уровне допустимой самообороны. К тому же, если ситуация между Палестиной и Израилем будет улучшаться, вероятность начала вооружённого конфликта с Ливаном сойдёт на нет. 

Однако существует и противоположная ситуация. Настрой Израиля показывает, что страна намерена и дальше продолжать ведение боевых действий. Такая стратегия государства может вызвать так называемый «эффект домино», что поспособствует привлечению в конфликт и соседнего Ливана. 

Таким образом, посол оценивает вероятность эскалации как 50 на 50, но уточняет, что правительство Ливана готовится к худшему исходу. 

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#израиль
#конфликт
#столкновение
#посол
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Арестович опубликовал часть будущей предвыборной программы
Арестович* опубликовал программу, очень похожую на предвыборную
01 ноября 2023, 16:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал свою программу, которая весьма напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября.
Программа, которую Арестович* назвал «Для начала», состоит из 14 пунктов, передает телеграм-канал Baza. Наибольший интерес представляет пункт № 8, касающихся взаимоотношений с НАТО. Как считает Арестович*, Украина вправе добиваться вступления в Североатлантический альянс с условием не отвоёвывать утраченные территории, а добиваться их возвращения исключительно политическими методами.

Что касается военных действий, то, по мнению бывшего советника президента, Украине следует перейти к стратегической обороне. Арестович* затронул также и вопросы экономики. Он предлагает ввести чрезвычайное положение, реформировать Налоговый и Таможенный кодексы, направить бизнес в оборонное производство.

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* внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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#арестович
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Политолог Макаркин усомнился в возможности уничтожить ХАМАС полностью
01 ноября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/Abdallah ElHajj

Политолог Алексей Макаркин заявил, что ХАМАС как организацию уничтожить сейчас не представляется возможным, и Израиль попытается исключить её власть на конкретной территории.
При этом, возникает ряд проблем, поскольку по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа растут жертвы среди мирного населения, что порождает призывы к израильтянам прекратить военные действия.

«Израильтяне уже пересматривают формат операции, чтобы она носила менее радикальный характер, но количество человеческих жертв будет увеличиваться. Чем дольше они будут воевать, тем больше будет требований прекратить», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Макаркин.

Он добавил, что и победа Израиля над ХАМАС может привести к проблеме управления территорией сектора Газа. Кроме этого, по словам эксперта, не факт, что израильтянам удастся уничтожить движение ХАМАС целиком, а после ликвидации несколько предводителей появятся новые.

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#израиль
#военные
#политолог
#палестина
#сектор газа
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«Низшая бесправная раса»: как посол Израиля перепутал «знак позора» с символом евреев
Израильские дипломаты при ООН надели желтые звезды в знак осуждения ХАМАС
01 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/butenkow

Сотрудники постпредства Израиля при ООН надели на себя желтые звезды. Шестиконечные символы нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает выходка делегации, и из-за чего между Тель-Авивом и ООН возникли разногласия.

Постпред Израиля в ООН надел «желтую звезду»


В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан надел шестиконечную звезду на пиджак и заявил, что он не будет снимать ее, пока Совет Безопасности ООН решительно не осудит действия палестинского движения «ХАМАС» за вторжение на территорию Израиля.

Во время своего обращения к участникам заседания, Эрдан заявил, что  члены организации забыли, почему она была создана и с какой целью. Он сообщил, что будет надевать на себя звезды, чтобы страны вспоминали события Холокоста и помнили о том, к чему может привести «безмолвие перед лицом зла».

После его речи, вся израильская делегация надела звезды. Эрдан добавил, что этот элемент станет символом гордости и напоминанием о том, что израильский народ «поклялся защищать себя и биться».


Что означают желтые звезды


В период с 1939 по 1945 годы на территории нацистской Германии евреев обязывали надевать отличительные знаки и повязки, благодаря которым определялась их национальная принадлежность. Ношение опознавательных знаков в виде звезд делало евреев легкой добычей для нацистов-преследователей.

Отличительный знак для евреев предложил использовать Рейнхард Гейдрих. Надевать на рукава повязки и шестиконечные звезды требовали от всех евреев, чей возраст был больше 12 лет. Периодически проходили рейды, граждан могли остановить на улице, и если выяснилось, что еврей не надел специальный знак, его могли оштрафовать, лишить свободы или вовсе расстрелять. Прежде допускались различные вариации символов, которые свидетельствовали о национальной принадлежности к евреям. В 1941 году представителям нации было приказано носить шестиконечную желтую звезду, которая стала символом Холокоста.

Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду
Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду


В России осудили выходку израильской делегации


Российский телеведущий, политолог Руслан Осташко заявил, что члены израильской делегации плохо учили историю, если полагают, что желтые звезды, которые они  надели в ходе заседания Совбеза ООН, являются символами евреев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Осташко пояснил, что шестиугольными звездами немецкие нацисты маркировали евреев, чтобы подчеркнуть их статус как низшей бесправной расы, а саму звезду еще называли «знаком позора».

Телеведущий подчеркнул, что подобная выходка является насмешкой над трагическим прошлым народа.  

Израиль осудил принятую резолюцию ООН о перемирии с Палестиной


Причина, по которой между ООН и Израилем возникли недопонимания, состоит в принятой резолюции по ближневосточному конфликту. Генассамблея ООН призвала Израиль прекратить огонь в секторе Газа и остановить военные действия в анклаве. В подготовке проекта резолюции участвовали более 40 стран.  Против перемирия проголосовали США и Израиль. 

Тель-Авив принятую резолюцию отверг, заявив, что Израиль намерен полностью уничтожить военный потенциал руководящей в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС, и будет продолжать военные действия до достижения целей.

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#сша
#израиль
#военные
#знаки
#политолог
#оон
#палестина
#война
#национальность
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Йемен атаковал Израиль с помощью ракет
Йеменские хуситы опубликовали запись пуска ракет в сторону Израиля
01 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/vadimrysev

Представитель мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), правящего на севере Йемена, Яхья Сариа, заявил в соцсетях, что йеменские войска в 12:00 (совпадает с московским) запустят ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Позже хуситы опубликовали видеозапись пуска ракет в соцсети X (бывший Twitter).
Представители движения «Ансар Аллах» заявили, что ракеты были запущены по израильским военным объектам в Палестине. В свою очередь руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверило, что никакой угрозы для гражданского населения в ходе атак не было, так как все ракеты и беспилотники были перехвачены и уничтожены над Красным морем, передает издание The Times of Israel. Также сообщается, что как минимум один из снарядов, выпущенных с территории Йемена, упал в иорданской пустыне.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее сообщил, что его страна не находится в состоянии войны с Йеменом. Яхья Сариа в свою очередь пообещал, что хуситы будут и далее наносить более качественные и точные удары вплоть до окончания израильской агрессии.

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#посол
#ракеты
#израиль
#беспилотник
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Военный политолог: Израиль может потерять суверенитет и стать игрушкой в руках США
Военный политолог Перенджиев высмеял миротворческую миссию США в Газе
01 ноября 2023, 15:54

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.
Однако военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев назвал странной миротворческую миссию в данном случае. Он напомнил, что миротворцы назначаются, когда в этом есть спрос от обеих сторон конфликта. В беседе с «Радио 1» он допустил, что США таким образом проворачивают «большую игру».
«США выстраивают свои новые институты подчинения Ближнего Востока, и я допускаю, что конфликт между Израилем и ХАМАС произошёл не без подстрекательства спецслужб США, а может ещё и Британии. Такое впечатление, что желание стать миротворцами – это часть их плана, который они начали осуществлять, когда они спровоцировали агрессию со стороны ХАМАС, а теперь и Израиля в сторону Газы», — сказал он.
По мнению специалиста, Израиль должен сотрудничать с США с осторожностью, так как это грозит государству потерей суверенитета.
«Соединённые штаты хотят подчинить Израиль, потому что в последние годы он настолько стал неудобным, и теперь надо сделать его послушным. Возможно, США проложит игру, и попробует столкнуть Иран с арабским миром, с Израилем. Израиль в этом случае моет полностью потерять суверенитет и стать послушной игрушкой в руках США, а это уже наносит серьёзный вред безопасности Израиля», — сказал политолог.
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#сша
#израиль
#конфликт
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