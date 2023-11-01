В Финляндии конфисковали несколько российских товарных знаков

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Финское управление по взысканию долгов конфисковало ряд российских торговых знаков юридических лиц, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что среди конфискованных знаков числится «Сбербанк», «Калашников», АНО «ТВ-Новости», которая является управляющей компанией телеканала RT.
Телеканал RT в беседе с РИА Новости заявил, что не получал уведомление от властей Финляндии о конфискации товарного знака. Но, в случае подтверждения информации о прекращении знака, компания будет предпринимать попытки, чтобы оспорить это решение.
Также отмечается, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии. Такая мера была принята в связи с тем, что вышеуказанные российские компании находятся под санкционными ограничениями Евросоюза.
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Телеканал RT в беседе с РИА Новости заявил, что не получал уведомление от властей Финляндии о конфискации товарного знака. Но, в случае подтверждения информации о прекращении знака, компания будет предпринимать попытки, чтобы оспорить это решение.
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Анастасия Чинкова