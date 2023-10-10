В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

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Представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Об этом Килпеляйнен сообщил на брифинге.
Представитель центральной криминальной полиции отметил, что на данный момент расследование находится на ранней стадии. Килпеляйнен добавил, что признаки использования взрывчатки отсутствуют.
Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.
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Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
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Екатерина Коршунова