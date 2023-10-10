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В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

Полиция расследует повреждение газопровода Balticconnector как вандализм
10 октября 2023, 19:06
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Об этом Килпеляйнен сообщил на брифинге.
Представитель центральной криминальной полиции отметил, что на данный момент расследование находится на ранней стадии. Килпеляйнен добавил, что признаки использования взрывчатки отсутствуют.

Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.


Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

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Боррель заявил, что ряд действий Израиля противоречит международному праву
10 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/butenkow

Ряд действий Израиля против Палестины противоречит международному праву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам дипломата, Израиль, безусловно, имеет право защищаться, однако, ряд его действий в отношении сектора Газа противоречит международному праву. 

Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

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#ес
#израиль
#сектор газа
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Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС
10 октября 2023, 20:05

Фото: istockphoto.com/william87

Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета проголосовала за запрет ХАМАС как террористической организации.
«CPS-N единогласно решила внести в комиссию предложение, поручающее Федеральному совету запретить ХАМАС как террористическую организацию. Также единогласно она решила подать заявку в комиссию, поручив Федеральному совету изложить в отчёте возможности, которыми располагает Швейцария для запрета ХАМАС как террористической организации», — приводит РИА Новости соответствующий документ.

Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, а Представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.

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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором

ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона
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Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля по Газе нарушает международное право
10 октября 2023, 20:02

Фото: iStock/ffikretow

Эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новостей.
По мнению эксперта, Вашингтон и западные страны поддерживают агрессию Израиля против гражданских лиц. Он отметил, что Газа стала тюрьмой для 2 миллионов человек.

«Согласно международному праву, они также должны иметь право защищаться и бороться за освобождение от оккупации», — сообщил Сабах аль-Мухтар.

Эксперт добавил, что права жителей Газы уже нарушаются, однако не получают должной оценки на Западе. Аль-Мухтар заключил, что, безусловно, Израиль имеет право на самооборону, однако он не должен совершать массовые убийства и коллективные наказания.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#заявление
#право
#ес
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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором
10 октября 2023, 19:38

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, об этом сообщили представители МИД Палестины на своей странице в соцсети X.
Ранее о детонации снарядов с белым фосфором на территории Палестины сообщали местные жители. 

Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

По аналогии, США снабдили Украину кассетными боеприпасами, запрещенными к использованию в большинстве стран. Конвенция по кассетным боеприпасам была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине, её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Её подписали 123 страны, не включая Украину и США.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#боеприпасы
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Израиль выпустил по Палестине снаряды с белым фосфором
Израиль выпустил по Палестине снаряды, предварительно, с белым фосфором
10 октября 2023, 19:24

Фото: iStock/McKlin

Израиль начал применять против Палестины снаряды, предположительно, с белым фосфором, сообщает Telegram-канал Mash.
Кадры с детонацией снарядов засняли местные жители.

При этом, отмечается, что использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. 

Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США. 

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#солдат
#боеприпасы
#сектор газа
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На юге Израиля нашли тела 200 человек
10 октября 2023, 19:22

Фото: istock/Tomas Ragina

Тела 200 израильтян обнаружили в кибуце на юге Израиля.
Канал i24 пишет, что тела 200 израильтян нашли в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Источник сообщает, что среди них около 40 детей.

Ранее сообщалось, что после нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов проникли в Израиль и скрываются.
Об этом сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.

«ХАМАС — на 100% отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, берущие в заложники детей и пожилых», —говорит репатриантка Наталья Алексеева. По её словам, среди её знакомых нет людей, желающих уехать из страны.
Житель Тель-Авива Максим сообщил, что террористы добираются уже и до столицы. Люди боятся покидать дома. Мужчина рассказывает, что Израиль покидают в основном туристы, а местные жители пытаются объединиться в поддержку действующего правительства и армии, сдают кровь и жертвуют вещи.

«Обстановка напряженная, но центр страны постепенно как-то начинает жить. Магазины заработали, жесткой паники нет. Надеемся, что все это скоро закончится»,-подытожил Максим.
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#новости
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Политолог Марков: ОАЭ не нужна большая война на Ближнем Востоке
10 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Mahmoud Ghazal

Политолог Сергей Марков объяснил позицию ОАЭ касательно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что Арабские Эмираты не заинтересованы в войне, на что у них есть свои причины.
Он также подчеркнул, что из арабских государств эта страна стала чуть ли не единственной, кто осудил ХАМАС.

«Абу-Даби вовсе не нужна большая война на Ближнем Востоке, так как тогда у страны обрушатся инвестиции в экономику! Именно поэтому Объединенные ОАЭ оказались единственным из арабских государств, которое осудило движение ХАМАС. Справедливости ради надо отметить, что среди них не только ОАЭ не нравится разворачивающийся конфликт, но главы других стран боятся сказать слово против ХАМАС, из-за страха иметь дело с бурлящей арабской улицей, которая может смести их правительства», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.

Против каких-либо кровопролитий выступает ОАЭ ещё и потому, что в стране большое количество индийцев и европейцев, считает Марков.

Попытки Абу-Даби договорится со сторонами конфликта и урегулировать ситуацию, а также отсутствие радикальных высказываний и явной поддержки ХАМАСА делает, по мнению эксперта, ОАЭ сегодня основным «голубем мира» на Ближнем Востоке.

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#конфликт
#страны
#израиль
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29-летнего сына премьера Израиля Нетаньяху мобилизовали и отправили на фронт
10 октября 2023, 19:08

Фото: istockphotoAnton Litvintsev

Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 29-летнего Авнера Нетаньяху мобилизовали и отправился на фронт.
«Голос Израиля» сообщает, что Авнер является младшим из троих детей премьера. Также у политика есть 45-летняя дочь и 32-летний сын. Где именно будет служить Авнер и чем заниматься, не уточняют.

Известно, что за двое суток в Израиле мобилизовали 300 тысяч человек для войны с ХАМАС.

Американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. Об этом он написал в своей социальной сети Х.

«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», – считает Хоули.
По его мнению, Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#мобилизация
#хамас
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Политолог Асафов: Порядок Pax Americana больше не существует
10 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/MekongAnimated

Политолог Александр Асафов заявил о том, что эпоха стабильности западного мира, так называемого Pax Americana, по сути своей, уже не существует, а мир находится в переходном периоде.
«Конечно, Pax Americana будет цепляться за существующий миропорядок, полагая его единственным и работающим. Но, по сути, этот порядок уже не существует. И мы находимся в переходном периоде. <…> Деконструкция в сознании людей еще будет занимать какое-то время, но в реальности она уже не существует. Это подтверждает масса наглядных фактов, которые можно приводить достаточно долго», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.

Подтверждением этого эксперт считает и существование БРИКС, и противостояние с Китаем, и попытки сдерживания России, и ситуацию на Ближнем Востоке.

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#сша
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