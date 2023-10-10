В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

Эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новостей.