В Финляндии озабочены развитием отношений России с развивающими странами

Фото: сайт Кремля
Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал всерьез отнестись к сближению России с развивающимися странами
Президента Финляндии Саули Ниинисте насторожило сближение России с развивающимися странами. Он призвал Запад отнестись серьезно к сложившейся ситуации, пишет Ilta-Sanomat.
Ниинистё считает, что многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением. В качестве примера он привел группу БРИКС, которая рассматривается как «своего рода противодействие Западу» и все больше повышает свою привлекательность.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Финляндия выдворяет из страны часть работников российского посольства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Ниинистё считает, что многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением. В качестве примера он привел группу БРИКС, которая рассматривается как «своего рода противодействие Западу» и все больше повышает свою привлекательность.
«Насколько нам известно, девятнадцать стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира», — цитирует издание слова финского лидера.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Финляндия выдворяет из страны часть работников российского посольства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян