В Финляндии планируют ввести новые ограничения для россиян

iStock/naumoid
Власти Финляндии планируют ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов
Власти Финляндии хотят ограничить въезд для россиян-абитуриентов и владельцев недвижимости. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
«Собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», —сказал глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер.
Также граждане России могут потерять возможность поступать в училища. Они смогут поступать исключительно по учебным программам для получения квалификации или степени.
Ранее в Финляндии озаботились развитием отношений России с развивающими странами. Президента Финляндии Саули Ниинисте насторожило сближение России с развивающимися странами. Он призвал Запад отнестись серьезно к сложившейся ситуации, пишет Ilta-Sanomat.
«Собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», —сказал глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер.
Ранее в Финляндии озаботились развитием отношений России с развивающими странами. Президента Финляндии Саули Ниинисте насторожило сближение России с развивающимися странами. Он призвал Запад отнестись серьезно к сложившейся ситуации, пишет Ilta-Sanomat.
Мария Фирсова