В Финляндии предложили запретить совмещение финского гражданства с российским

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Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить россиянам иметь два гражданства. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Отмечается, что согласно результатам соцопросов Хаависто имеет больше шансов на вступление в должность президента. Ранее он занимал пост министра иностранных дел Финляндии.
Хаависто призвал запретить россиянам одновременно иметь российское и финское гражданства, поскольку Россия, в свою очередь, также не принимает двойного гражданства.
При этом кандидат в президенты отметил, что не хочет полностью лишать россиян возможности подавать заявления на получение гражданства Финляндии. Но им придётся отказаться от российского паспорта и гражданства.
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Хаависто призвал запретить россиянам одновременно иметь российское и финское гражданства, поскольку Россия, в свою очередь, также не принимает двойного гражданства.
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Анастасия Чинкова