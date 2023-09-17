В Финляндии призвали поддерживать отношения с Россией

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Страны Запада должны найти способ поддержания отношения с Россией. Об этом в интервью газете New York Times сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Он отметил, что не имеет в виду «большую дружбу», однако добиться взаимопонимания и терпимости крайне важно.
Также Ниинистё заявил, что странам необходимо будет возобновлять сотрудничество, а также дать друг другу гарантии того, что новый конфликт, угрожающий безопасности одной из стран, не вспыхнет.
Кроме того, президент Финляндии выразил свои опасения о начале ядерной войны. Он заявил, что поставки вооружения Украине могут привести к худшему исходу.
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Также Ниинистё заявил, что странам необходимо будет возобновлять сотрудничество, а также дать друг другу гарантии того, что новый конфликт, угрожающий безопасности одной из стран, не вспыхнет.
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Анастасия Чинкова