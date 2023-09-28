В Финляндии рассказали о перспективах размещения ядерного оружия в стране

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Хельсинки не планируют размещать на территории своей страны ядерное оружие, об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью для Ilta-Sanomat.
«Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», - прокомментировал ситуацию Хяккянен.
Опасения о том, что Хельсинки могут разместить у себя западное ядерное оружие появились после того, как Финляндия официально стала членом НАТО.
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