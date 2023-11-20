В Финляндии утверждают о тщетности переговоров с РФ по ситуации на границе

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Финляндия вела переговоры с Россией по дипломатическим каналам о ситуации с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Сирии и других стран. Эти переговоры не дали никаких результатов.
На неоднократно повторявшиеся вопросы представителей СМИ, когда именно будет полностью закрыта граница с Россией, глава Кабмина заявил, что в случае повторения дестабилизирующих явлений, Финляндия готова «быстро принять решение».
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