В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах

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Россияне массово жалуются на то, что финские пограничники не разрешают въехать в страну на велосипеде. Уже несколько человек развернули на пунктах пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
На сайте Евросоюза есть данные, что велосипеды теперь включены в черный список видов транспорта, на которых нельзя пересекать границу ЕС. В сентябре пограничники страны Суоми перестали пропускать автомобили с российскими номерами, а в ноябре такая же судьба постигла и велосипеды.
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Александр Бойцов