В ФРГ пристально следят за экономикой России

Фото: iStock/photosvit
Санкции, введенные странами США и ЕС в отношении России, нанесли экономике РФ гораздо меньший вред, чем ожидалось. В связи с этим, немецкие власти пристально наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил обозреватель газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.
Он отметил, что политики США обеспокоены такой ситуацией и внимательно следят за успехами российской экономики.
Читайте также:
Германия столкнётся с экстремальной жарой в ближайшее время
Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом
Министры финансов Украины и Германии подписали декларацию о поддержке Киева
Анастасия Крестьянова