Радио1
Главная / Новости / Политика/ В ФРГ раскрыли, зачем на самом деле сохраняется перспектива вступления Украины в ЕС

В ФРГ раскрыли, зачем на самом деле сохраняется перспектива вступления Украины в ЕС

JW: перспектива вступления Украины в ЕС станет для страны утешением
08 ноября 2023, 10:06
Фото: iStock/makaule

Фото: iStock/makaule

Перспектива вступления Украины в Евросоюз станет утешением для страны, который придётся смириться с территориальными потерями. Об этом сообщает издание Junge Welt.
Отмечается, что ускорение проведения переговоров о присоединении Украины к ЕС, а также скептицизм, касаемо победы страны в конфликте, который особенно выражается в США и Великобритании – дополняют друг друга.

Всё это, по мнению автора статьи, говорит о том, что Украине придётся принять потерю территорий, а присоединение к ЕС станет для страны неким утешением.


При этом США планируют переложить всю ответственность за восстановление и интеграцию Украины на Европу. Таким образом, ЕС будет ослабевать и перестанет быть конкурентом США.

Также в статье отмечается, что Украина «сожрёт все деньги» европейских стран. Многие государства уже недовольны влиянием страны на их экономику.

Читайте также:

«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

В США раскрыли судьбу Зеленского через год

В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
#украина
#евросоюз
#конфликт
#спецоперация
#россия
Читайте нас в
Путин: Отдельные страны стараются умышленно расшатать легитимную власть в СНГ
08 ноября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин полагает, что некоторые страны умышленно пытаются расшатать легитимную и законно избранную власть в государствах СНГ и обстановку в содружестве в целом. Он уверен, что подобные действия требуют скоординированной коллективной реакции.
Российский лидер также отметил, что действия недружественных стран, кроме выпадов в сторону власти в государствах СНГ, часто направлены на разрушение общественной стабильности и традиционных ценностей. Также они стремятся подорвать сложившиеся торговые, кооперационные и культурные связи, добавил Путин в своем видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов стран СНГ. Такие действия требуют не только ответной реакции, но и подчас превентивных мер, подчеркнул он.

По словам президента России, такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, международная наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в области экономической, информационной, технологической и биологической безопасности, актуальны для всех стран СНГ.

Владимир Путин также выразил уверенность, что успешное сотрудничество по линии секретарей Советов безопасности государств СНГ поможет выработать методы и подходы для решения общих задач и поможет укрепить стабильность и безопасность участников содружества.

Читайте также:

Путин: В Евразии следует создать единое пространство мира

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
#владимир путин
#безопасность
#сотрудничество
#лидер
#экстремизм
#преступность
Читайте нас в
Армия Израиля ликвидировала ведущего разработчика вооружения ХАМАС
ЦАХАЛ: армия ликвидировала одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС
08 ноября 2023, 09:54

Фото: iStock/Racide

Израильская армия ликвидировала одного из главных разработчиков вооружения палестинского движения ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале.
Уточняется, что удар был нанесён с помощью истребителя ВВС Израиля. В результате этого был ликвидирован Мохседа Абу Зина, который был одним из ведущих разработчиков палестинского оружия, которое используется ХАМАС. Также он являлся специалистом по разработке стратегического вооружения и ракет.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант раскрыл, где находится лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар. Читайте подробнее в материале «Радио 1». 

Читайте также:

В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции

Нетаньяху: Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»

«Тяжелые решения». США прокомментировали удары по больницам в секторе Газа
#израиль
#палестина
#хамас
#вооружение
#разработка
#конфликт
Читайте нас в
Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ
Путин: СНГ необходима большая превентивная работа по обеспечению безопасности
08 ноября 2023, 09:00

Фото: Сайт Кремля

Странам СНГ нужна серьезная превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, нужно максимально задействовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их советов безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран СНГ, которая открылась в среду в Москве.

«Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — заявил глава России.
Российский лидер обратил внимание, что действия некоторых государств направлены на расшатывание власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение тесных торговых, культурных и кооперационных связей в странах Содружества.

Путин заявил, что преступность, терроризм, наркоторговля, экстремизм и другие проблемы в сфере безопасности сохраняется для всего мира. Российский президент подытожил, что важно использовать потенциал совбезов для подробного изучения ситуации на пространстве СНГ и в целом в мире. 

Читайте также: 

В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»

«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
#работа
#владимир путин
#президент
#обращения
#нарушение
#заявление
#лидер
#экстремизм
#люди
#преступность
#рф
Читайте нас в
Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско
08 ноября 2023, 08:55

Фото: istockphoto/fikretow

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу. Переговоры состоятся 15 ноября в Сан-Франциско.
По сообщению информационного агентства Kyodo представители США и Китая в настоящее время завершают последние приготовления к встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впрочем, в публикации уточняется, что Китай пока еще официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.

В конце октября во время контактов представителей администрации Вашингтона с министром иностранных дел КНР Ван И была выражена обоюдная готовность подготовить встречу лидеров двух стран во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не станут менять свою политику в отношении Китая из-за предстоящих переговоров.

Читайте также:

В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»

США и Китай ведут переговоры по контролю над вооружениями

AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
#сша
#китай
#дома
#саммит
#встреча
#президент
#джозеф байден
Читайте нас в
МИД РФ: США пытаются усилить свое влияние в Казахстане
08 ноября 2023, 08:31

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

США постоянно стараются усилить свое присутствие и влияние в Казахстане. В частности, принимая участие в программах подготовки миротворцев и военного персонала.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор третьего департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Александр Стерник. В конце прошлого месяца в социальных сетях появилась информация о том, что в Казахстане якобы появилось представительство НАТО. Позже оборонное ведомство республики выступило с опровержением этой информации, пояснив, что речь шла об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций миротворческих операций.

Стерник отметил, что в этом Центре с 2006 года проводится обучение гражданского, военного и полицейского персонала, так что говорить об открытии «центра НАТО» было бы некорректно. Однако такими «вбросами» американская сторона хочет «разрекламировать» себя, чтобы расширить свое влияние  в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, значит, и всего военного персонала в целом, считает дипломат.

Однако он подчеркнул, что о присутствии американских военнослужащих или военной инфраструктуры США на территории республики речи не идет.

Читайте также:

Путин: В Евразии следует создать единое пространство мира

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
#сша
#обучение
#информация
#дипломат
#нато
#рф
#казахстан
Читайте нас в
Путин: В Евразии следует создать единое пространство мира
08 ноября 2023, 08:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что для дальнейшего процветания Евразии в регионе следует создать единое пространство мира. В вопросах же экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Этих важных вопросов геополитической ситуации на материке российский лидер коснулся в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля. Он также отметил, что в рамках ЕАЭС созданы все условия для стабильного развития экономик государств-участников, их разносторонней модернизации и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Владимир Путин подчеркнул, что на современном этапе развития формируется новое, справедливое мироустройство, основанное на безусловном приоритете международного права. Россия уверена, что главной составляющей этого процесса станет создание на территории Евразии единого пространства мира, устойчивости и процветания.

Читайте также:

В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической независимости
#россия
#права
#владимир путин
#интервью
#лидер
#президент
Читайте нас в
США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля
Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
08 ноября 2023, 07:47

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа. Об этом пишет Intercept, ссылаясь на источники и опрошенных экспертов.

«Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений», — цитирует Intercept слова научного сотрудника Института ответственного госуправления Квинси Уильяма Хартунга.
Помимо этого, имеющий боевой опыт в регионе генерал Морской пехоты США в отставке рассказал, что администрация Штатов не хочет публиковать информацию о том, какие средства применяет Армия обороны Израиля при боевых действий в городах, так как их использование ведет к жертвам среди мирных людей. Кроме количества, Пентагон скрывает информацию о конкретных вооружениях, поставляемых Израилю.

Читайте также: 

В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»

«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
#сша
#армия
#администрация
#вооружения
#пентагон
Читайте нас в
В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»
Bloomberg: БРИКС к 2040 году станет влиятельнее G7
08 ноября 2023, 06:49

Фото: istock /William_Potter

К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.

Читайте также:

Экс-дипломат Фримен: Антироссийские санкции вместо России ударили по США

Политолог Светов: Суверенитет РФ — гарантия того, что нас невозможно подавить

Байдену рекомендовали вступить в БРИКС, чтобы спасти Америку
#россия
#санкции
#африка
#журналисты
#китай
#индия
#курс
#египет
#бразилия
#дипломат
#иран
#аргентина
#рф
Читайте нас в
«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине
Филиппо: Фон дер Ляйен хочет смерти Европы, продвигая вступление Украины в ЕС
08 ноября 2023, 06:17

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран тем, что продвигает вступление Украины в ЕС.
«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз! Крайне коррумпированной страны», — написал Филиппо.

Политик считает, что пока не стало слишком поздно Франции следует выйти из ЕС.

«После этого решения фон дер Ляйен трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!», — подчеркнул лидер «Патриотов».

Читайте также:

Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России

Во Франции раскритиковали обещание, данное фон дер Ляйен Зеленскому

В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
#страны
#ес
#евросоюз
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф