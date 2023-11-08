В ФРГ раскрыли, зачем на самом деле сохраняется перспектива вступления Украины в ЕС

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Перспектива вступления Украины в Евросоюз станет утешением для страны, который придётся смириться с территориальными потерями. Об этом сообщает издание Junge Welt.
Отмечается, что ускорение проведения переговоров о присоединении Украины к ЕС, а также скептицизм, касаемо победы страны в конфликте, который особенно выражается в США и Великобритании – дополняют друг друга.
Всё это, по мнению автора статьи, говорит о том, что Украине придётся принять потерю территорий, а присоединение к ЕС станет для страны неким утешением.
При этом США планируют переложить всю ответственность за восстановление и интеграцию Украины на Европу. Таким образом, ЕС будет ослабевать и перестанет быть конкурентом США.
Также в статье отмечается, что Украина «сожрёт все деньги» европейских стран. Многие государства уже недовольны влиянием страны на их экономику.
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Всё это, по мнению автора статьи, говорит о том, что Украине придётся принять потерю территорий, а присоединение к ЕС станет для страны неким утешением.
Также в статье отмечается, что Украина «сожрёт все деньги» европейских стран. Многие государства уже недовольны влиянием страны на их экономику.
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Анастасия Чинкова