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Лидер правоцентристской оппозиции Германии Фридрих Мерц заявил, что «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на сотрудничество на муниципальном уровне, передают «Аргументы недели».
Отмечается, что «АдГ» была основана десять лет назад, однако за последнее время поднялась на вторую позицию в общенациональных опросах. В США восприняли эту информацию как угрозу, поскольку заявление лидера оппозиции является признаком значительного смягчения политики его партии, направленной на запрет любого вида сотрудничества с «АдГ».
Сообщается, что США практически призвали Мерца покинуть пост лидера правоцентристской оппозиции ради «торжества демократии» по образцу Вашингтона.
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«Заявления Мерца могут еще больше подорвать его и без того слабую репутацию лидера партии», — приводит слова американской медиаорганизации POLITICO «Аргументы недели».
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Екатерина Коршунова