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Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины к России от февраля 2022 года. Киев обвиняет Москву в нарушении конвенции о геноциде в связи с началом специальной военной операции.
Руководство киевского режима подало иск в Международный суд сразу после начала спецоперации, 26 февраля. Однако в начале сентября нынешнего года Международная комиссия ООН сообщила, что никаких фактов геноцида со стороны России на территории Украины не выявлено.
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