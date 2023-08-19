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В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции

Франс Пресс: нидерландские ультраправые разорвали Коран перед посольством Турции
19 августа 2023, 00:28

Фото: istockphoto/Rifky Rachman Safri

В ходе демонстрации перед турецким посольством в Гааге ультраправые активисты из Нидерландов разорвали и растоптали Коран, сообщает агентство France Presse. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал священную книгу, что вызвало возмущение около 50 участников контрдемонстрации. Путь к посольству для них заблокировало около 20 полицейских.

Когда Вагенсвельд разорвал Коран, некоторые из протестующих начали метать в него камни. Они попытались догнать уходящего радикала, однако им помешали правоохранители.

Мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что городской совет Гааги отвергает такие действия, которые противоречат ценностям «уважительного и инклюзивного» города. Тем не менее, как отметил мэр, законодательство страны не позволяет ему запретить подобные акции.

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Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России
Лавров: ядерное оружие является ответом на некоторые угрозы безопасности России
19 августа 2023, 00:36

Фото: сайт Кремля

Ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».
«С точки зрения сдерживания, обладание ядерными вооружениями в наши дни является единственным решением для противостояния некоторым значительным внешним угрозам безопасности нашего государства. События вокруг Украины подтвердили правомерность наших опасений в этом направлении», — заявил Лавров.
Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.

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СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
Politico: мнения по Нигеру стали причиной разногласий в отношениях Франции и США
18 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/DancingMan

Отношения между Францией и США испытывают напряженность из-за разногласий по поводу взаимодействия с новым военным руководством Нигера. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявления чиновников.
Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд встретилась с недавно назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Однако, по данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер не принес результатов, несмотря на «откровенные» переговоры. Также стало известно, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей на этой неделе.

«Вероятно, чтобы предотвратить насилие, США быстро захотели начать диалог с путчистами. Возможно, было бы лучше обеспечить определенные условия или гарантии перед открытием таких каналов», — сказал французский чиновник, знающий ситуацию в Нигере, в комментарии для издания.
Американский чиновник, осведомленный о ситуации, признал, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но поддержал попытку вступить в разговоры с военными.

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#Нигер
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ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
ЭКОВАС назначило дату вторжения в Нигер, но не будет ее озвучивать
18 августа 2023, 23:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на слова комиссара ЭКОВАС по вопросам политики, мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха.
«Мы приняли решение о дне военного вторжения в Нигер, но не будем его анонсировать. Текущая ситуация — это один из переворотов в регионе, и мы намерены попытаться прекратить их», — заявил он после встречи в Гане.
В конце июля в Нигере был объявлен военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и ЭКОВАС.

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#Нигер
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Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных
18 августа 2023, 23:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецких военных нет и не будет в конфликте на территории Украины. Об этом пишет Augsburger Allgemeine.
Немецкий лидер добавил, что старается не допустить вмешательства ФРГ в украинский конфликт. 

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — подчеркнул Шольц.

При этом он отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев и поставлять вооружения ВСУ, что является нарушением табу страны, так как ФРГ в последние десятилетия не поставляла оружие в зоны конфликтов за редким исключением. По словам канцлера, немецкая сторона продолжит следить за действиями союзников, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО с РФ.

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#всу
#шольц
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Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог «голос Бога»
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог голос из звукоусилителя
18 августа 2023, 23:20

Фото: сайт Кремля

На пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи президент США Джо Байден оказался сбитым с толку, передает РИА Новости. Помощь пришла в виде голоса из громкоговорителя, который Байден охарактеризовал как «божественный».
«С нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?» — смущенно спросил Байден в конце своего вступительного выступления.
Президент США посмотрел по сторонам, не зная, что делать дальше. Тогда из громкоговорителя объявили, что следующим выступит глава Южной Кореи Юн Сок Ёль.

«Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это», — прокомментировал ситуацию Байден.
Ранее в ходе своего выступления Байден почти уронил устройство для синхронного перевода. Президент США положил его на трибуну и извинился.

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#сша
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#южная корея
#байден
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В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
Генерал США: Украине понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16
18 августа 2023, 23:13

Фото: istockphoto/Milous

Первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.
По словам генерала, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.

«Они должны будут потренироваться на самолетах с винтовыми двигателями, а затем отправятся во Францию для полетов на реактивных учебно-боевых самолетах Alpha Jet. Этот процесс занимает время... Поэтому истребители F-16 не появятся на Украине, по крайней мере, до следующего года», — отметил Хекер.
Генерал также подчеркнул, что перед началом полетов украинским пилотам необходимо будет пройти курсы английского языка в Великобритании. Хекер считает, что формирование «нескольких эскадрилий» F-16 и доведение их до высокого уровня «готовности и профессионализма» потребует несколько лет.

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#сша
#выплаты
#украина
#обучение
#киев
#истребители
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В США одобрили поставку HIMARS Австралии
Госдеп одобрил продажу Австралии 22 систем HIMARS
18 августа 2023, 23:03

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Американский госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже 22 РЗСО HIMARS и другого снаряжения на $975 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки за рубеж вооружений.
В оборонном ведомстве отметили, что заключение сделки позволит реализовать цели США в сфере нацбезопасности и внешней политики.

«Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала», — проинформировали в Агентстве.

Пентагон подчеркнул, что продажа HIMARS Австралии не повлияет на базовый военный баланс в данном регионе.

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#пентагон
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Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС
Зеленский: Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС
18 августа 2023, 22:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киев делает все возможное, чтобы ускорить переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
«ЕС. Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Общая сумма помощь Украине от Европейского союза «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

При этом, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского. Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами.

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#киев
#евросоюз
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США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских ресурсов
18 августа 2023, 21:46

Фото: iStock/Mihrzn

США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров трех стран.
«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», - говорится в документе. 

Ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.

Сегодня также стало известно, что Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина. Помимо него в санкционный лист попали 54 гражданина Великобритании.

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#санкции
#сша
#япония
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