В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции

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В ходе демонстрации перед турецким посольством в Гааге ультраправые активисты из Нидерландов разорвали и растоптали Коран, сообщает агентство France Presse. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал священную книгу, что вызвало возмущение около 50 участников контрдемонстрации. Путь к посольству для них заблокировало около 20 полицейских.
Мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что городской совет Гааги отвергает такие действия, которые противоречат ценностям «уважительного и инклюзивного» города. Тем не менее, как отметил мэр, законодательство страны не позволяет ему запретить подобные акции.
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