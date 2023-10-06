В ГД предсказали реакцию США на отмену договора о запрещении ядерных испытаний

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мне трудно предсказать действия США, но, я думаю, они будут по политико-дипломатическим каналам пытаться выйти на возможную ратификацию, будут, возможно, обещать ратификацию с их стороны. Но верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя», — цитирует Швыткина «Газета.Ru».
Парламентарий добавил, что обеспечение национальных интересов российского государства — это главное, на что необходимо ориентироваться.
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