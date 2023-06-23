В ГД прокомментировали новые антироссийские санкции

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«Очередной санкционный выпад не окажет существенного влияния на Россию и пополнит копилку очередных бестолковых антироссийских решений ЕС», — сказал в беседе с RT Белик.
Ранее стало известно, что ЕС утвердил одиннадцатый пакет санкций против России.
Кроме того, в Европейском Союзе расширили запрет на экспорт в РФ материалов и технологий, которые могут быть использованы в ВПК страны. Как передают argumenti.ru, запрещён экспорт 15 технологических изделий, которые были найдены в зоне проведения СВО, или оборудования, необходимого для производства подобных изделий.