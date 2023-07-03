В ГД внесли законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции»

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму внесен законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции»
Он пояснил, что законопроект был разработал партией ЛДПР. Норма будет предусматривать присвоение городам, жители которых внесли вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, звания «Город-герой специальной военной операции», сообщает издание РИА Новости.
Слуцкий добавил, что в городах-героях возведут памятники и стелы. Будут открыты музеи, в которых будут рассказывать о подвигах солдат и людях, которых не удалось сломить с 2014 года, когда нацисты стали убивать жителей Донбасса и Луганщины.
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Слуцкий добавил, что в городах-героях возведут памятники и стелы. Будут открыты музеи, в которых будут рассказывать о подвигах солдат и людях, которых не удалось сломить с 2014 года, когда нацисты стали убивать жителей Донбасса и Луганщины.
«Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили» , - заявил Слуцкий.
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Анастасия Крестьянова