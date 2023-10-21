В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбления Захаровой

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти. Об этом пишет РИА Новости.
Хамзаев заявил о подготовке соответствующего обращения в МВД РФ и Следственный комитет России. Парламентарий отметил, что российские чиновники работают и должны работать в интересах нашего государства, а не в интересах одной диаспоральной группы.
Хамзаев добавил, что бездумные высказывания Сатановского разжигают межнациональную ненависть и создает выгодные для ЦРУ скандалы.
Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».
Читайте также:
Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой
Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Хамзаев добавил, что бездумные высказывания Сатановского разжигают межнациональную ненависть и создает выгодные для ЦРУ скандалы.
Читайте также:
Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой
Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Екатерина Коршунова