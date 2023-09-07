В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с обедненным ураном

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Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что использование Украиной оружия с обедненным ураном может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Бабашов отметил, что украинцам необходимо осознать то, что их используют в качестве «пушечного мяса». Парламентарий подчеркнул, что поставки таких боеприпасов не помогут Киеву решить тактические и стратегические задачи.
Напомним, в США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
Сообщается, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США.
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Напомним, в США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
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Екатерина Коршунова