В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана

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Обезглавленный кабан был найден возле входа в генконсульство Марокко на Корсике, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на анонимный источник властей. Найденная голова животного была быстро убрана; никаких записей или надписей на месте происшествия не обнаружено.
Генеральный консул Марокко на Корсике Наджуа Эл Беррак сообщил агентству, что еще не получено результатов расследования. Он также отметил, что ему звонили несколько корсиканских чиновников, включая Жиля Симеони, президента исполнительного совета Корсики, и выразили свою поддержку.
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