В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины

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Немецкие политики призывают лишить гражданства ФРГ и выслать из страны за антисемитскую позицию «беженку Меркель» Рим Сахвиль родом из Палестины. Об этом пишет Bild.
Ранее палестинская девушка Рим Сахвиль поддержала Палестину в своих соцсетях.
Депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг остро отреагировали на данную позицию девушки.
Свое прозвище она получила еще 2015 году, расплакавшись в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого девочку стали называть «беженкой Меркель». В феврале текущего года Рим получила немецкое гражданство.
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Депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг остро отреагировали на данную позицию девушки.
«Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию», - приводит издание слова Реберга.Он подчеркнул, что людей, которые не разделяют демократические ценности ФРГ, необходимо лишать паспорта и гражданства. При этом Фрай также заявил, что немецкое гражданство предоставляется только сторонникам Израиля.
«Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране», - в свою очередь заявила Тойтеберг.
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Элина Позднякова