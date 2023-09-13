В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ

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Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили о возможных контрмерах со стороны Москвы в ответ на систематическое изъятие автомобилей российских граждан, въезжающих в Евросоюз (ЕС). Обращение парламентариев к правительству было обнародовано, и информацию о нем получило агентство «Лента.ру».
Запрос был направлен правительству Германии от имени депутатов бундестага Ойгена Шмидта, Кая Готтшалька, Йорна Кеннига и Геррита Хюи, представляющих партию АдГ. В своем заявлении они ссылались на решение ЕС о санкциях, в соответствии с которым «товары, приносящие России значительный доход и поддерживающие действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, импорту из России в ЕС или экспорту из ЕС в Россию».
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