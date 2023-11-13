В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении

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Украина переоценила свои возможности, планируя контрнаступление, ожидания сменились реальностью. Таки пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Российская армия была отлично подготовлена, что сыграло роковую роль для украинцев. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери были огромны», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Украина получила от союзников малую часть запрашиваемого вооружения. А пока шли обсуждения о поставляемом оружии, ВС РФ смогли качественно укрепить свою оборону.
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Элина Позднякова