В Германии назвали причину увольнения главы Минобороны Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова из-за коррупционных скандалов. Об этом пишет издание Spiegel.
Журналист напомнил, что оборонное ведомство Украины неоправданно завышало цены на экипировку для солдат и продовольствие. Обозреватель также отметил, что военный бюджет в стране сильно расширится, что привело к еще большему росту коррупции. Огласка беспорядков в министерстве послужило причиной отставки главы ведомства в разгар военный действий, отметил автор статьи.
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