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Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что Германия не должна навсегда закрывать себе доступ к российскому газу
Премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна навсегда отказываться от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издания медиагруппы Funke.
Также министр добавил, что Германии необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине с помощью дипломатии.
Кречмер отмечает, что больше не хочет слышать фразу «Россия – больше никогда», а также считает провальной смену энергетической эпохи в Германии.
Министр также поддерживает дипломатические решения по урегулированию конфликта на Украине.
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Также министр добавил, что Германии необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине с помощью дипломатии.
Министр также поддерживает дипломатические решения по урегулированию конфликта на Украине.
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Екатерина Коршунова