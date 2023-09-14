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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кёнигсберг\. Это произошло в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности\\\.
Говоря о размещении бригады вооружённых сил Германии в Литве, Писториус заявил, что прибалтийская страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией.
Он уточнил, что размещение бригады из четырёх тысяч солдат позволит обеспечить безопасность Литве, а также усилить восточный фланг НАТО.
Напомним, что Калининград относился к Восточной Пруссии и носил название Кёнигсберг. К СССР город присоединился после окончания Великой Отечественной войны.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Российское правительство сообщало, что не собирается никому угрожать, однако проигнорировать потенциально опасные действия альянса также не может.
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Он уточнил, что размещение бригады из четырёх тысяч солдат позволит обеспечить безопасность Литве, а также усилить восточный фланг НАТО.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Российское правительство сообщало, что не собирается никому угрожать, однако проигнорировать потенциально опасные действия альянса также не может.
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Анастасия Чинкова