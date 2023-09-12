В Германии ответили на вопрос о конфискациях для въезжающих россиян

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Германия намерена следовать требованиям ЕС о запрете для россиян провозить некоторые товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни.
Сообщается, что ФРГ не будет делать исключения из санкций Европейского союза для россиян.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
Ранее в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.
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Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
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Екатерина Коршунова