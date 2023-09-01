В Германии пожаловались на новую зависимость от России

Фото: iStock/MikeMareen
Сократив закупки газа в РФ, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.
Немецкие химические предприятия стали нести убытки, так как цены на энергию возросли. Для выхода из кризисной ситуации, Германия была вынуждена импортировать удобрения.
Читайте также:
Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России
Bloomberg: Промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа
Анастасия Крестьянова