В Германии правительство призвали уйти в отставку

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Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) потребовала отставки правительства Германии и проведения досрочных выборов.
«Для двух третей немцев Шольц и его правительство не справляются. Это касается не только канцлера, но и всей коалиции "светофор". Единственный логичный исход — отставка и немедленное проведение досрочных выборов!», — гласит сообщение партии.Читайте также:
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Артем Кузьмин