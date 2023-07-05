В Германии предложили принимать Украину в НАТО частями

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Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО. Об этом сообщает газета Zeit.
Как считает Рот, необходимо «более широко толковать» договорные основы членства Украина в НАТО.
По мнению политика, области, которые подконтрольны Киеву, должны «как можно скорее» стать частью альянса. Рот заявил, что в таком случае статья о коллективной обороне будет применяться к этим областям Украины.
Политик отметил, что в другом случае вопрос о присоединении Украины к НАТО будет отложен.
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По мнению политика, области, которые подконтрольны Киеву, должны «как можно скорее» стать частью альянса. Рот заявил, что в таком случае статья о коллективной обороне будет применяться к этим областям Украины.
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Екатерина Коршунова