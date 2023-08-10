В Германии предрекли войну с Россией

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Участие Берлина в российско-украинском конфликте может привести к войне Германии и России, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier Штеффен Котре.
«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого, и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», - прокомментировал ситуацию Котре.
По мнению депутата, поставка смертоносного оружия приводит конфликт к эскалации, и никак не поможет его решить. К тому же, плохие отношения с Москвой лишат Берлин престижа на мировой арене, поскольку Россия сейчас тесно сотрудничает со всеми находящимися на подъеме странами.
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