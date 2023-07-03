В Германии придумали, как НАТО может помочь Киеву, не принимая его в альянс

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Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе представители Североатлантического альянса могут предложить Киеву три варианта, альтернативных членству в НАТО, в статье для издания Politico.
Первый вариант, который предложил дипломат – снабжение и полного участие в программах по оружию и оборудованию до подготовки, тренировки и участия в учениях, а также полное участие и обмен в таких областях, как разведка, связь и наблюдение.
Второй вариант предоставляет Киеву возможность опираться на долгосрочное двустороннее сотрудничество со странами-членами НАТО.
Третий же вариант Ишингер назвал «оборонной эскалацией». Он подразумевает конкретные ответы со стороны Запада при вооруженном нападении на территорию Украины.
Все эти варианты, по мнению дипломата, предоставляют Украине все гарантии члена альянса, но, при этом, не подтверждают ее участие в НАТО официально.
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Второй вариант предоставляет Киеву возможность опираться на долгосрочное двустороннее сотрудничество со странами-членами НАТО.
Все эти варианты, по мнению дипломата, предоставляют Украине все гарантии члена альянса, но, при этом, не подтверждают ее участие в НАТО официально.
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Евгения Парфентьева