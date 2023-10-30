В Германии призывают приготовиться к возможной войне в Европе

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О том, что нужно привыкать к мысли об угрозе войны, министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью ZDF.
Глава оборонного ведомства ФРГ призывал немцев изменить менталитет и прийти к большей оборонительной позиции.
Ранее бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил опасения относительно возможного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем и подчеркнул, что такой сценарий будет катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира, передает РИА Новости. На X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, он призвал обе стороны предпринять совместные усилия, чтобы избежать развития такого конфликта.
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«Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — сказал министр.
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Мария Фирсова