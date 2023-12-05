В Германии признали правоту Путина

​ В США Демократическая и Республиканская партии провалили переговоры, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Тайваня и Израиля. Об этом сообщает NBC News.