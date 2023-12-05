В Германии признали правоту Путина

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что после начала СВО на Украине Россия стала сильнее. Об этом пишет обозреватель Энн Дорит Бой для журнала Spiegel.
«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — говорится в публикации.
Немецкая журналистка напомнила, что Путин ещё в 2022 году утверждал, что спецоперация идёт по плану, хотя многие сочли его слова «пропагандой». Но сейчас приходится признать, что у России дела идут хорошо и Путин доволен результатами, демонстрируя уверенность в себе.
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