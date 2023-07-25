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В Германии признались, что Запад просто завидует России

Вальдемар Гердт: Запад раздражает целостность России и провалы в раскачке ситуации
25 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные политики злятся из-за того, что у них не получается раскачать ситуацию внутри России, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в интервью для «Известия».
«Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», - прокомментировал ситуацию Гердт.

Бывший депутат отметил, что особенно сильно Запад злит обилие природных ресурсов и территорий, которыми обладает Россия.


Украина не сможет расплатиться с западными партнерами по долгам. Поэтому, в завершении конфликта ее просто разделят, считает Гердт.

Ранее австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена. При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.

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#Гердт
#Германия
#Россия
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Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту
Резников: Удары по Крыму будут продолжаться
25 июля 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту, об этом он заявил в интервью CNN.
По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы. 

Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. В следствие уничтожения мостов, ВС РФ лишатся боеприпасов, еды, топлива, поэтому Украина продолжит использовать такие методы, заявил он.

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#Резников
#Крымский мост
#ВСУ
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Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Посол Озеров: Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
25 июля 2023, 06:05

Фото: iStock/vlad_karavaev

Российская Федерация планирует открыть посольства в большинстве африканских стран, хотя этот процесс не будет быстрым, отметил в интервью РИА Новости специальный посол МИД РФ, координатор секретариата форума «Россия-Африка» Олег Озеров.

«Прорабатываются соответствующие решения. Я думаю, что их скоро примут... Мы начнём с небольшой группы стран, но в конечном счете, надеемся расширить дипломатическое присутствие до большинства африканских государств», — поделился Озеров.
Он также критически оценил решения о закрытии российских дипмиссий в Африке, принятые в 1990-х годах, назвав их «не вполне обдуманными».

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#Африка
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В Польше рассказали, чем обернется провал контрнаступления ВСУ
Rzeczpospolita: Украина может лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления
25 июля 2023, 03:55

Провал контрнаступления Украины может обернуться сокращением военной и финансовой помощи по стороны западных стран. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
«В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать», — говорится в публикации.

Автор также отметил, что обучение военнослужащих ВСУ не дало видимого результата.

«Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — подчеркивает польская газета.

При это смена власти в Соединенных Штатах и странах Европы приведет к сокращению поддержки киевских властей, заключил обозреватель.

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В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о желании США возобновить зерновую сделку
25 июля 2023, 01:04

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты поддерживают возобновление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заменить поставки украинских продовольственных товаров на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции.
Таким образом она прокомментировала на статью президента России Владимира Путина, которую он опубликовал на сайте Кремля перед саммитом «Россия — Африка».

«Я ясно указала ... что России следует возвратиться к ранее заключенному соглашению, к зерновой сделке. ... Мы хотели бы увидеть это», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
По ее словам, Вашингтон будет продолжать призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.

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#зерновая сделка
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Зеленский назвал «неевропейским» блокирование экспорта агропродукции по суше
Зеленский: Блокирование экспорта агропродукции по суше после 15 сентября недопустимо
25 июля 2023, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное продление ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в странах Евросоюза после 15 сентября является недопустимым и «неевропейским».
«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что Киев займется поиском решения по данному вопросу.

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#Евросоюз
#Европа
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США ввели санкции против трех граждан Мали за «связи» с ЧВК «Вагнер»
США ввели санкции против трех граждан Мали после обвинений в связях с группой «Вагнер»
24 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/Flory

США ввели санкции против трех граждан Мали, которые обвиняется в связях с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
Под новые санкции попали Садио Камара (также имеет гражданство Франции), Адама Багайоко и Алу-Бой Диарра.

ЧВК «Вагнер» в целом находится под американскими санкциями. Обычно, санкции по линии минфина означают блокирование активов и запрет на сделки в юрисдикции Соединенных Штатов.

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В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Представитель Госдепа Миллер пообещал защитить Польшу от «экскурсии» вагнеровцев
24 июля 2023, 22:47

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдеп США на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят сходить на экскурсию в Польшу, ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — цитирует агентство слова представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» перебазированные в Белоруссию вагнеровцы, так как они хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув (город в Польше, выполняющий роль перевалочной базы для военных поставок Украине).

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#США
#вагнеровцы
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В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым для наступления
24 июля 2023, 22:30

Фото: iStock/rarrarorro

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США обеспечили Украину всем необходимым для проведения контрнаступления.
«С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», - сказал Миллер в ходе брифинга.

Такое заявление он сделал на фоне публикаций в некоторых СМИ, а также высказываний украинского руководства, которое обвиняет страны Запада в промедлении с поставками вооружения на Украину.

При этом он подчеркнул, что уже в ближайшее время Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Киева.


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Минтруд представил проект материальной помощи родителям пострадавших в СВО детей
24 июля 2023, 21:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минтруд РФ подготовил проект, согласно которому родители детей, пострадавших в зоне СВО, единовременно получат 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В указе обозначается, что выплаты получат родители, дети которых в возрасте до 18 лет получили ранение или травму в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, условия распространяются на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий. Также уточняется, что, если в семье пострадали несколько детей, выплаты родители получат за каждого.

Помимо этого, главы регионов, согласно проекту, должны обеспечить пострадавшим детям ежегодный отдых и оздоровительные процедуры, если необходимо – проведение санаторно-курортного лечения.

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#выплаты
#Минтруд
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