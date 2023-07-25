В Германии признались, что Запад просто завидует России

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Западные политики злятся из-за того, что у них не получается раскачать ситуацию внутри России, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в интервью для «Известия».
«Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», - прокомментировал ситуацию Гердт.
Бывший депутат отметил, что особенно сильно Запад злит обилие природных ресурсов и территорий, которыми обладает Россия.
Ранее австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена. При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.
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