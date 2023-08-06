В Германии призвали прекратить поставки оружия на Украину

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Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель утверждает, что немецкое правительство должно сохранять нейтральность и остановить отправку оружия в Украину. Она выразила свое мнение в интервью телеканалу Welt, которое можно просмотреть на YouTube.
«Германия должна быть нейтральной стороной в этом споре», — акцентировала она.Читайте также:
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