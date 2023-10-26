В Германии призвали США наладить мирные отношения с Россией

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Администрация Белого дома должна наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, чтобы избежать дальнейшего распада государства. Такое мнению озвучил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).
По мнению Доткома, Соединенные Штаты загоняют себя в угол агрессивной политикой в отношение половины мира. Вашингтону стоит задуматься о восстановлении диалога со своими оппонентами.
Он также заявил, что Америка к 2030 году уже не будет сверхдержавой и распад американской системы неизбежен. Он отметил, что восстановление партнерских отношений с РФ и КНР может замедлить проблемы с США.
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«Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком», – выразил мнение Дотком.
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Алина Юрчак