В Германии раскрыли траты канцлера Шольца на услуги парикмахеров и визажистов

Фото: стрингер/РИА Новости
О расходах немецких политиков на парикмахерские услуги сообщает издание Bild.
Федеральное правительство раскрыло расходы на услуги визажистов и парикмахеров с января нынешнего года. Поводом послужил запрос депутата Бундестага Штефана Бранднера.
Всего немецкие чиновники из правительства потратили на внешний вид €186 тысяч. Больше всего тратит 42-летняя министр иностранных дел Анналена Бэрбок: €98 770. Это объясняют тем, что глава МИДа Германии часто в разъездах.
На втором месте 65-летний канцлер Германии Олаф Шольц: с 1 января на стрижку и макияж было потрачено €23 013. При этом он наполовину лысый.
Министр финансов 44-летний Кристиан Линднер истратил на подобные услуги всего €1 833.
54-летний министр экономики Роберт Хабек потратил на визажистов и парикмахеров €550 за весь год и стал самым экономным чиновником.
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Всего немецкие чиновники из правительства потратили на внешний вид €186 тысяч. Больше всего тратит 42-летняя министр иностранных дел Анналена Бэрбок: €98 770. Это объясняют тем, что глава МИДа Германии часто в разъездах.
Министр финансов 44-летний Кристиан Линднер истратил на подобные услуги всего €1 833.
54-летний министр экономики Роберт Хабек потратил на визажистов и парикмахеров €550 за весь год и стал самым экономным чиновником.
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Мария Фирсова