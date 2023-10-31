«Марионетка»: В Германии объяснили, ради чего идет конфликт на Украине

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Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах сказал, что Украина стала марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки в конфликте с Россией. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию American Conservative.
«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом», — заявил Крах.Он также выразил мнение, что в мире существует три страны, которые обладают самым высоким уровнем суверенитета и могут не обращаться внимание на интересы соседей. Среди них Россия, США и Китай. Депутат спрогнозировал распад коллективного Запада и предупредил, что заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к многополярному миру.
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